Milan, maglia speciale contro la Juve: “Andrà tutto bene”

Il Milan venerdì sera, a Torino, scenderà in campo con una maglia speciale, che vedrà la patch Andrà tutto bene e la scritta in oro “AC Milan Together”.

Franco Baresi ha consegnato le prime 100 maglie speciali al personale medico ospedaliero in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Lo storico capitano e oggi Brand Ambassador – come si legge sul sito ufficiale del club – si è recato al Policlinico di Milano per donare la maglia personalizzata con la scritta in oro “AC Milan Together“, apposta sul petto, e la patch “Andrà tutto bene“, presente sulla manica.

Il Milan informa, inoltre, che i rossoneri sfoggeranno la speciale divisa venerdì sera, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

