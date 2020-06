Milan, Psg-Kouassi: c’è l’accordo

Si appresta a sfumare l’acquisto di Tanguy Kouassi. Il giovane difensore centrale 18enne continuerà a giocare con la maglia del Psg: manca solo l’annuncio ufficiale.

Sarà ancora a Parigi il futuro di Tanguy Kouassi. Il giovane difensore centrale del Psg ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma stando alle ultime novità provenienti dalla Francia sarebbe stato trovato un accordo tra le parti.

Il 18enne in questi giorni è stato accostato con forza al Milan ma la sua volontà è stata sempre quella di rimanere sotto la Torre Eiffel, giocando per la squadra per cui fa il tifo.

Kouassi piace parecchio, non solo ai rossoneri ma anche a club importanti come il Real Madrid.

Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l’annuncio ufficiale: secondo quanto riportato da ParisTeam, l’accordo tra le parti è stato trovato. Un contratto di cinque anni (tre, più un’opzione per altri due) che allontana definitivamente tutti i rumors di calciomercato.

LEGGI ANCHE: MAGLIA SPECIALE MILAN