Calciomercato Milan – Piace Caio Roque, sfuma Kouassi | VIDEO

Il Milan lascerà partire Diego Laxalt per prendere un nuovo vice di Theo Hernandez sulla fascia sinistra difensiva. Tra i profili che piacciono al club rossonero c’è Caio Roque, 18enne che milita nel Flamengo e che ha un contratto in scadenza nel 2024 con una clausola di risoluzione da 70 milioni di euro. Ovviamente il prezzo reale è molto più basso e non è escluso che il giovane brasiliano possa lasciare Rio de Janeiro nella prossima finestra di mercato. Chi potrebbe non arrivare al Milan è Tangyu Kouassi, che sembra aver trovato l’accordo col PSG per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2020. Sfuma un colpo a parametro zero per i rossoneri.