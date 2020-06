Calciomercato Milan – Krunic può partire: contatti con l’agente

Rade Krunic potrebbe già lasciare il Milan durante la prossima di calciomercato. Una squadra italiana è pronta all’offerta.

Una sola stagione, tanti infortuni ma anche buon dinamismo in campo. Rade Krunic potrebbe già fare le valigie e lasciare il Milan a fine campionato.

Il centrocampista classe ’93, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, sembra obiettivo serio e concreto del Torino.

I granata stanno sondando il terreno: contatti avviati con Sergio Berti, agente che cura gli interessi anche di Krunic. La volontà del Toro è quello di rinforzare la linea mediana con l’ex Empoli.

Krunic dunque potrebbe essere messo in vendita. Il Milan lo ha acquistato la scorsa estate per 8 milioni di euro. Oggi pretende più o meno la stessa cifra per lasciarlo partire.

Tale notizia va in parallelo con l’opera di ristrutturazione del centrocampo rossonero. Oltre a Krunic anche altri elementi come Biglia, Bonaventura e Paquetà sono pronti a lasciare il loro attuale club.

LEGGI ANCHE -> CASTILLEJO, ECCO CHI SONO I RAPINATORI