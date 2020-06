Juventus-Milan, Musacchio out dai convocati: problemi alla caviglia

Niente Juventus per Mateo Musacchio. Il difensore salterà la trasferta di Torino per un problema alla caviglia sinistra. Ecco i convocati

Mateo Musacchio non prenderà parte alla trasferta di Torino per la partita contro la Juventus, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il difensore del Milan non è a disposizione per una infiammazione alla caviglia sinistra. Stefano Pioli per l’occasione ha convocato i giovani Olzer (n.92), Maldini, Brescianini e Colombo (n.29)

Ecco i convocati:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Olzer, Rebić.