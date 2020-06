Juventus-Milan, i possibili rigoristi di Pioli

In mancanza di Ibrahimovic, ecco chi saranno i calciatori del Milan che potrebbero presentarsi sul dischetto in caso di parità contro la Juve.

La prospettiva di una semifinale di Coppa Italia decisa ai calci di rigore è piuttosto concreta. Il nuovo regolamento infatti esclude i supplementari e porta le squadre direttamente ai penalty.

In caso di 1-1 finale tra Juventus e Milan domani sera dunque, le due contendenti dovranno affidarsi ai migliori rigoristi per conquistare la finalissima di coppa.

Ma chi saranno i rigoristi designati da Stefano Pioli? Di certo non Zlatan Ibrahimovic, il più esperto cecchino del Milan dagli undici metri, fermo per squalifica.

La prima scelta sarà Franck Kessie. L’ivoriano è già andato in gol spesso su rigore con la maglia del Milan, anche ai tempi di Rino Gattuso allenatore. Sarà il classe ’96 il primo a calciare.

Pioli potrà contare poi su altri calciatori freddi e tecnici: Rebic, Bonaventura, Calhanoglu e Paquetà potrebbero essere nella lista dei rigoristi.

Occhio però anche a capitan Alessio Romagnoli, che lo scorso anno nella semifinale contro la Lazio (decisa ai rigori) trasformò un penalty a dir poco decisivo.

Più scelta per la Juventus di Sarri: da Ronaldo a Dybala, passando per Pjanic, Bonucci e Douglas Costa. Tutti ottimi tiratori per la squadra bianconera.

