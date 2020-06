Berlusconi: “Anche Suso tentato dal Monza”

Altre rivelazioni di Silvio Berlusconi sui calciatori del Milan che avrebbero potuto giocare nel suo Monza, neopromosso in Serie B.

Anche Jesus Suso poteva finire al Monza, alla corte di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Lo ha confermato l’ex patron del Milan nell’intervista concessa oggi a Il Cittadino, in cui ha specificato le intenzioni di costruire un Monza competitivo e portarlo subito in Serie A.

Dopo aver già citato Ibrahimovic e Kakà come due suoi vecchi obiettivi proprio per il club brianzolo, Berlusconi ha dato nuovi dettagli, facendo intendere di aver seguito anche lo spagnolo.

“Kakà, Ibra e anche Suso sono stati tentati di venire al Monza – ha detto il Cavaliere – Il più vicino è stato Kakà, era pronto e voglioso ma non è riuscito a tornare in Italia per motivi familiari. Ma io ancora ci spero”.

Berlusconi ha infine ribadito il desiderio di avere una squadra tutta italiana, come ai tempi dell’Ital-Milan: “Volevo solo italiani, poi Galliani mi ha ricordato del grande Milan con i tre olandesi. Ma in futuro mi piacerebbe formare un Monza tutto italiano”.

