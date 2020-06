Milan, Florentino primo obiettivo: la posizione del Benfica

Il Milan continua a seguire Florentino Luis. Il centrocampista del Benfica piace ai rossoneri: si lavora per trovare un accordo tra le parti. Le ultime

Arrivano ulteriori conferme in merito all’interesse del Milan per Florentino Luis. In questi giorni si sono rincorse le voci attorno al centrocampista del Benfica, che ieri nonostante le cinque sostituzioni non è entrato in campo nella sfida contro il Portimonense.

Il calciatore classe 1999 è stato accostato a club importanti come Real Madrid e Manchester United ma i rossoneri sono sulle sue tracce ormai da tempo.

Il Milan ha provato ad acquistare Florentino durante il calciomercato di gennaio senza però riuscire a trovare un accordo.

Le parti sono ancora in contatto e si lavora sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto. Condizione, quest’ultima, come riporta Nicolò Schira, che non piace ai portoghesi, che vorrebbero l’obbligo. Si continua dunque a lavorare per Florentino, considerato la prima scelta dei rossoneri per la mediana.

