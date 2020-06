Juventus-Milan, i cinque diffidati di Pioli

Il Milan rischia di perdere cinque giocatori in un’eventuale finale. I rossoneri si presenteranno a Torino, per il match contro la Juve, con cinque diffidati.

Il Milan si presenterà a Torino senza Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez. I tre calciatori salteranno la semifinale di ritorno di Coppa Italia per squalifica ma in caso di finale torneranno a disposizione di Stefano Pioli (tranne Ibra infortunato).

La situazione disciplinare dei rossoneri resta da monitorare perché i diffidati, che scenderanno in campo contro i bianconeri, non sono certo pochi. Rischiano di non esserci nella partita che assegna il trofeo ben cinque calciatori. Con un giallo niente finale per Calabria, Kessie, Kjaer, Krunic e Rebic.

DIFFIDATI:

Juventus: Higuain, Matuidi, Ramsey

Milan: Calabria, Kessie, Kjaer, Krunic, Rebic

