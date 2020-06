Milan, la mascherina ufficiale: quanto costa

Il Milan ha lanciato la mascherina da indossare in tempi di pandemia con il logo ufficiale, a disposizione per tutti i tifosi rossoneri.

Anche il Milan mette in vendita la propria mascherina ufficiale. Uno strumento molto utile e ricercato in un periodo di pandemia, come quello attuale.

Il club rossonero ha pubblicato le immagini e messo a disposizione dei propri tifosi questa ‘face mask’ riutilizzabile, di colore nero con stampato il logo ufficiale dell’A.C. Milan.

Si tratta di una mascherina “in tessuto lavabile e traspirante, con trattamento antimicrobico, antigoccia e idro-oleorepellente. Il tessuto a trama di spessore differenziato consente alla mascherina di ottenere una vera e propria barriera impedendo l’uscita dell’aria calda e umida prodotta dal corpo verso l’esterno e viceversa”.

E’ possibile effettuare sino a dieci lavaggi di tale indumento. Il costo della mascherina è di 6,90 € (sconto di un euro per la versione bimbi), ma è anche possibile acquistarne tre pezzi al costo speciale di 17,90 €.

