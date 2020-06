Juve Milan, probabile formazione rossonera: ultime news

Juve Milan, le probabili formazioni. Pioli dovrebbe confermare la miglior formazione possibile. Le ultime news da Sportmediaset

Il Milan si prepara al ritorno in campo. Si gioca domani, alle ore 21:00, contro la Juventus a Torino, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ai rossoneri serve un miracolo per passare il turno, senza Theo, Castillejo e Ibrahimovic.

Stefano Pioli è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile, e quindi senza sorprese. Come riportato da Sportmediaset, il modulo sarà il 4-2-3-1, utilizzato spesso anche nelle ultime settimane prima dello stop.

Ante Rebic guiderà l’attacco, mentre Rafael Leao partirà dalla panchina. Dietro il croato, tre trequartisti, e cioè: Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu. Pioli vuole dare una chance al brasiliano che è apparso in forma in allenamento.

In mezzo al campo il duo tutto africano Bennacer e Kessie.

Nessun dubbio anche in difesa: Kjaer affianca Romagnoli, Calabria a sinistra e Conti a destra. Dovrebbe essere questa la soluzione adottata dall’allenatore per sostituire Theo, squalificato (così come Castillejo).

Juve Milan, la probabile formazione di Pioli

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

LEGGI ANCHE >> MILAN, TUTTO SU JOVIC