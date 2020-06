Milan, manovre per Jovic: l’alleato è Ramadani

Può essere Fali Ramadani, agente anche di Ante Rebic, la chiave per permettere al Milan di strappare Luka Jovic al Real Madrid. Una trattativa non facile, comunque.

Non è un mistero l’interesse del Milan per Luka Jovic. Il centravanti serbo piace tantissimo alla dirigenza rossonera, che spera di riuscire ad assicurarselo della prossima finestra di mercato.

L’ex gioiello dell’Eintracht Francoforte ha deluso nel Real Madrid: 24 presenze e solo 2 gol totali. Inoltre, i blancos si sono innervositi per alcuni comportamenti tenuti dal giocatore durante l’emergenza Covid-19. La sua cessione appare abbastanza scontata.

Oggi il quotidiano Tuttosport ribadisce che il Milan vuole Jovic, anche se andrà trovata la giusta formula per il trasferimento. Un alleato in questa trattativa può essere Fali Ramadani, agente dell’attaccante serbo e anche di Ante Rebic. Ha ottimi rapporti con il club rossonero e con Ralf Rangnick.

Il Real Madrid un anno fa fece un investimento da ben 60 milioni di euro. Il club rossonero potrebbe proporre un prestito, magari biennale, con diritto di riscatto. Da risolvere anche il problema dell’ingaggio, dato che Jovic percepisce un importo da circa 10 milioni lordi annui. Trovare un accordo non sarà affatto semplice.

In queste settimane Jovic è stato accostato pure al Napoli e a squadre estere. Anche se a Madrid non ha fatto bene, non ci si dimentica l’ottimo rendimento avuto nell’Eintracht Francoforte. Il serbo non ha neanche 23 anni e dunque può riscattarsi dalla brutta annata trascorsa nel Real.

