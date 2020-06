CorSport – Ibrahimovic a Gazidis: “Perché sei così assente?”

Zlatan Ibrahimovic ha accusato Ivan Gazidis di essere poco presente a Milanello. L’amministratore delegato del Milan ha risposto alle varie osservazioni.

Tutti i quotidiani oggi confermano che ieri a Milanello c’è stato un acceso confronto tra Zlatan Ibrahimovic e Ivan Gazidis. Hanno parlato anche altri giocatori, ma lo svedese è quello che lo ha fatto con i toni più duri.

L’amministratore delegato rossonero si era recato presso il centro sportivo per stare vicino alla squadra prima di un match delicato come quello di domani contro la Juventus. Ma anche per comunicare di aver accettato la proposta dei calciatori sul taglio degli stipendi. Tuttavia, è successo anche altro in seguito.

Il Corriere dello Sport spiega che ad un certo punto ha preso la parola Ibrahimovic e si sarebbe rivolto così a Gazidis: «Perché sei stato assente così tanto tempo e ti fai vedere a 48 ore dalla partita?». Effettivamente, il manager sudafricano era alla sua prima presenza a Milanello da quando sono ripresi gli allenamenti. Ha promesso di essere maggiormente presente.

Zlatan avrebbe anche aggiunto quanto segue: «Non è più il Milan di una volta, c’è troppa incertezza». Gazidis ha ribattuto: «Sì è vero, non è più il Milan di una volta per successi e situazione economica». Ha poi spiegato che il progetto di Elliott mira a rilanciare il club, ma con un percorso graduale che non sarà semplice. Ha garantito sulla solidità e la serietà della proprietà americana.

Anche se Gazidis è poi riuscito a stemperare i toni accesi da Ibrahimovic, comunque la permanenza del centravanti svedese appare più lontana che mai. Il giocatore, stando a quanto trapelato, non sembra credere troppo nei piani futuri del Milan. Comunque c’è una stagione da terminare e bisognerà dare il 100%. Alla fine si faranno i conti.

LEGGI ANCHE -> PIOLI A TORINO CON L’OMBRA DI RANGNICK