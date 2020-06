Milan, tutti sotto esame. Pioli a Torino con l’ombra di Rangnick

Al Milan sono in pochissimi ad essere sicuri di rimanere, tra questi non c’è Stefano Pioli. L’allenatore rossonero spera di avere chance di restare, ma dovrebbe arrivare Ralf Rangnick.

Ieri Ivan Gazidis ha spiegato che nel Milan sono tutti sotto esame. Nel suo colloquio con la squadra ha spiegato l’importanza di dare il massimo fino a fine stagione. Poi si faranno i conti.

Per quanto riguarda Stefano Pioli, oggi La Gazzetta dello Sport scrive che l’amministratore delegato ha ribadito che può giocarsi le sue chance di restare sulla panchina rossonera. Il mister è concentrato sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, ma sa che la sua posizione è tutt’altro che stabile.

Da mesi si parla del probabile arrivo di Ralf Rangnick, di una trattativa in stato avanzato e del sicuro addio di Pioli. Quest’ultimo è un uomo equilibrato e pensa al campo, a qualificare il Milan alla prossima Europa League prima di conoscere il suo destino. Certamente ha sentito le varie voci sul manager tedesco, però non vuole farsi condizionare.

Il ritorno in Champions è impossibile ed è un obiettivo rinviato alla prossima stagione ormai, ma l’Europa League non deve sfuggire. Partecipare alle coppe europee è importante non solo a livello sportivo ed economico, anche per ragioni commerciali e di immagine.

Pioli sa che probabilmente non sarà l’allenatore del Milan al termine di questo campionato ed è consapevole che Rangnick è l’uomo sul quale il club intende puntare. Tuttavia, ha il desiderio di svolgere al meglio il proprio lavoro e di lasciare comunque un buon ricordo dalle parti di Milanello.

