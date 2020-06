Milan, Pioli lancia Paqueta: l’occasione della svolta

Lucas Paqueta tornerà titolare nel Milan di Stefano Pioli. Tutti si augurano che la stagione del brasiliano possa finalmente avere inizio.

“Dopo soste così lunghe, la condizioni e le gerarchie possono cambiare“, parole e musica di Stefano Pioli, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus.

Il tecnico del Milan apre dunque ai dei cambi rispetto alle ultime apparizioni, prima della sosta per via dell’emergenza coronavirus.

Tra i calciatori in rampa di lancio c’è certamente Lucas Paqueta. Il brasiliano ha finalmente potuto godere di una sosta per ricaricare le pile. Non accadeva praticamente da più di due anni: tra Flamengo, Nazionale brasiliana e Milan, il centrocampista non ha avuto mai un attimo di pausa.

La sensazione avuta fin dai primi giorni a Milanello è stata quella di avere un nuovo Paqueta e la conferma è arrivata direttamente da Pioli: “E’ uno di quelli che si è presentato bene e sta bene”, ha ammesso durante la conferenza stampa.

Ora, dopo le ottime impressioni date durante gli allenamenti, serve la prova del campo. Salvo clamorosi cambi di programma – complici anche le assenze di Ibrahimovic e Castillejo – Paqueta giocherà dal primo minuto contro la Juventus.

Il brasiliano vuole riprendersi il Milan e da qui alla fine della stagione, ogni partita sarà buona per riconquistare la fiducia del club, che ha investito tanto per strapparlo al Flamengo. Poi, ad agosto, si tireranno le somme e non è detto che il finale sia stato già scritto, come si poteva pensare fino a qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SU BAKAYOKO