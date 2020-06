Rangnick-Milan, le voci destabilizzano: la risposta di Gazidis

Alcuni giocatori hanno fatto presente a Ivan Gazidis che le notizie sull’arrivo di Ralf Rangnick al Milan non aiutano la serenità del gruppo a Milanello.

Nel confronto avuto ieri tra Ivan Gazidis e la squadra è emerso anche il nome di Ralf Rangnick. All’amministratore delegato del Milan è stato fatto presente che i rumors non fanno sicuramente bene all’ambiente.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il manager sudafricano ha invitato i giocatori a ignorare le varie indiscrezioni. Non devono destabilizzare, anche perché non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva sul futuro della panchina rossonera. Solo al termine della stagione si tireranno le somme e verranno fatte delle scelte.

Gazidis ha spiegato che Stefano Pioli ha chance per conquistarsi la conferma. Anche se forse in pochi ci crederanno, visto che le voci su un cambio di allenatore sono insistenti da mesi e i contatti con Rangnick ci sono stati veramente.

Ad ogni modo, l’AD ha invitato tutta la squadra a dare il massimo fino al termine della stagione. Tutti sono sotto esame. Sarà importante riuscire a conquistare la qualificazione in Europa League per non considerare fallimentare questa annata.

