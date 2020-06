Calciomercato Milan, ecco Bakayoko: trattativa nel vivo

Tiémoué Bakayoko non giocherà nel Monaco. Il centrocampista non verrà riscattato e il Chelsea è pronto a metterlo nuovamente sul mercato. Il Milan ci prova.

Tiémoué Bakayoko non ha mai smesso di pensare al Milan. Il centrocampista francese, dopo l’addio della scorsa estate, ha continuato a lanciare segnali alla squadra, con cui si è trovato meglio.

La mancata cessione di Kessie ha impedito il riscatto dal Chelsea ma la prossima estate le cose potrebbero cambiare: il Monaco, suo attuale club, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto. Farà ritorno a Londra ma sarà di passaggio, Lampard, infatti, non ha alcuna intenzione di puntarci.

Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 non dovrebbe ostacolare la trattativa, con gli inglesi intenzionati a cedere il calciatore.

I club interessati a Bakayoko (Psg su tutti) non mancano ma il Milan sembra la pista più percorribile: dalla Francia, confermano che i rossoneri hanno cominciato una trattativa per riportarlo in Italia. Ci sarebbero stati, infatti, come riporta ‘FootMercato‘, dei contatti tra il Diavolo e l’entourage del francese.

