Calciomercato Milan news – Un alleato nell’affare Jovic | VIDEO

Non sarà facile, ma il Milan vuole provare a prendere Luka Jovic come rinforzo per l’attacco. Il centravanti serbo è destinato a lasciare il Real Madrid, club deluso dal suo rendimento stagionale e anche da qualche comportamento sgradito durante il lockdown. Il problema è rappresentato dal costo dell’operazione, dato che i blancos hanno investito 60 milioni per comprare Jovic e il suo ingaggio è elevato. Il Milan spera di strappare un prestito, magari biennale, con diritto di riscatto. Come alleato in questa trattativa c’è Fali Ramadani, agente del giocatore e anche di Ante Rebic. Può essere lui la chiave per trovare un accordo.