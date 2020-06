Calciomercato Milan – Occasione dal Chelsea: l’attaccante per Rangnick

Il Milan è chiamato a rafforzare l’attacco, che rischia di perdere i pezzi. Il solo Jovic, in cima alla lista dei desideri, non può bastare. Idea dal Chelsea.

Non solo Tiémoué Bakayoko. Il Milan potrebbe pescare in casa Chelsea per rinforzare l’attacco. Ante Rebic ad oggi sembra l’unico sicuro del posto e con il possibile arrivo di Ralf Rangnick in panchina, il pacchetto d’attacco va rimpolpato. Il tecnico tedesco è, infatti, abituato a giocare spesso con le due punte.

Da capire c’è il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dopo le news degli ultimi giorni, sembra allontanarsi definitamente dal Milan. Da decifrare quello di Leao, che se non dovesse trovare spazio anche con l’assenza dello svedese, potrebbe essere ceduto in prestito per trovare continuità.

In cima alla lista dei desideri c’è il nome di Jovic, che potrebbe sbarcare a Milano, con una formula alquanto vantaggiosa, un prestito biennale con diritto di riscatto. I soldi potrebbero così essere dirottati altrove, anche su un altro attaccante.

Un’idea potrebbe essere quella che porta a Michy Batshuayi. Il belga in passato è stato accostato al club rossonero e la prossima estate potrebbe essere quella della cessione definitiva.

Il Chelsea lo ha messo in vendita e può dunque lasciare Londra ad un prezzo di saldo. L’esperienza al centravanti classe 1993 di certo non manca e potrebbe completare il reparto offensivo.

Transfermarket lo valuta 17,5 milioni di euro ma l’emergenza coronavirus e un contratto in scadenza il 30 giugno 2021 potrebbe abbassare ancor di più il suo prezzo.

