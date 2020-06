Gli highlights di Juventus-Milan, la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020. Finisce 0-0 a Torino, la Juve va in finale e il Milan esce dalla Coppa.

Un primo tempo di sofferenza per il Milan. La Juve parte forte, e Douglas Costa dopo un minuto sfiora già il gol. Poi l’episodio, anzi due: fallo di mano di Conti, è rigore e Cristiano Ronaldo lo sbaglia. Dieci secondi dopo intervento killer di Rebic su Danilo, è rosso diretto. La squadra di Sarri attacca, ma non segna. Donnarumma para su Matuidi e la difesa di Pioli regge.

Nella seconda parte del primo tempo i rossoneri vengono fuori, con Calhanoglu il più attivo. Bene anche Bennacer in mezzo al campo, Paquetà ha provato qualche giocata. Il primo tiro, al volo, è di Conti su assist di Calabria, ma è altissimo. Romagnoli sfiora addirittura il gol su punizione di Calha, ma non riesce ad impattare. Dopo tre minuti di recupero finisce il primo tempo.

Nel secondo tempo il Milan sembra aver più personalità nel giocare la palla, mentre la Juve fa fatica a mettere pressione. Pioli manda in campo Leao per dare un po’ più di peso all’attacco, ma il portoghese è sempre stretto nella morsa dei giganti Bonucci e De Ligt. Entra il giovanissimo Lorenzo Colombo, ma il Milan non riesce comunque ad uscire.

Finisce 0-0, la Juve va in finale di Coppa Italia e i rossoneri escono. L’espulsione di Rebic ha pesantemente condizionato la partita, ma ci si aspettava un atteggiamento più coraggioso da parte del Milan soprattutto nei minuti finali. Arrendevoli, invece. E in finale ci vanno loro.

Juventus-Milan, gli highlights del match

