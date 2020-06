Juventus-Milan, Kjaer: “E’ speciale. Crediamo nella finale”

Parla Simon Kjaer. Il difensore intervistato nel pre-gara di Juventus-Milan, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

Simon Kjaer scenderà in campo dal primo minuto nel match che vedrà impegnato il Milan contro la Juventus. Ecco le parole del difensore danese ha parlato nel pre-gara della semifinale di Coppa Italia ai microfoni di ‘Rai Sport’: “Dopo tre mesi entrare in campo è una cosa speciale. E’ stato un periodo difficile e sono felice di giocare una partita come quella di stasera.

Mi è mancato molto il calcio ma in questa situazione non è certo la priorità. Dobbiamo fare una buona gara per poter andare in finale, siamo positivi e crediamo di andare avanti. Tifosi? Mancheranno sicuramente”.

LEGGI ANCHE: IL PREZZO PER BOGA