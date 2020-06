Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Boga

Il Sassuolo è pronto a cedere Jeremie Boga in estate. In Serie A lo vogliono proprio tutti: Juventus, Milan, Inter e Napoli in fila. Ecco il prezzo per acquistarlo.

Jeremie Boga infiammerà il prossimo calciomercato. L’attaccante esterno del Sassuolo, non farà ritorno al Chelsea, che ha deciso di non riscattarlo. Ci sarà dunque ancora la Serie A nel futuro del calciatore che piace praticamente a tutte le big.

Su Boga, oltre al Milan, si registra anche l’interesse di Juventus, Napoli e Inter. I neroverdi gongolano, consapevoli che ad agosto l’esterno verrà ceduto al miglior offerente. Il prezzo d’asta è stato già fissato: secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ il Sassuolo per il suo talento chiede 30 milioni di euro.

