Juventus-Milan, probabili formazioni: Pioli conferma il 4-2-3-1

Probabili formazioni Juventus-Milan: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Stefano Pioli per la semifinale di Coppa Italia. Il tecnico rossonero conferma il 4-2-3-1 e lancia diverse novità in attacco.

Il grande giorno è arrivato. Juventus-Milan, ecco il crocevia stagionale. Si riparte dall’1-1 dell’andata, col Diavolo chiamato all’impresa in uno Stadium deserto ma senza gli squalificati Zlatan Ibrahimovic, Samuel Castillejo e Theo Hernandez.

La formazione della Juventus

Maurizio Sarri ripartirà invece dalle certezze, dovendo rinunciare di fatto ai soli Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain. Con Gianluigi Buffon in porta e il collaudato 4-3-3 in campo, la linea difensive vedrà nell’ordine Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci e Alex Sandro.

In mediana agirà Rodrigo Bentancur nel centrodestra, con Miralem Pjanic in regia e Blause Matuidi dall’altra parte. In attacco spazio al tridente composto da Douglas Costa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus: Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

La probabile formazione del Milan

Stefano Pioli, malgrado le diverse prove tecniche di questi giorni, dovrebbe invece tener fede al 4-2-3-1 come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In difesa, oltre a Gianluigi Donnarumma tra i pali, spazio ad Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Davide Calabria adattato a sinistra per sostituire Hernandez.

A centrocampo è confermata la vecchia diga composta da Ismael Bennacer e Frank Kessie, con inevitabili novità davanti. A destra, al posto di Castillejo, dovrebbe agire infatti Lucas Paquetá con Giacomo Bonaventura sulla trequarti e Hakan Calhanoglu dirottato a sinistra. Il massimo terminale offensivo, alla fine, dovrebbe Ante Rebic.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Bennacer, Kessie; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic

