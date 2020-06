Maldini, nessuna tensione con Gazidis: stasera sarà a Torino

Paolo Maldini sarà regolarmente all’Allianz Stadium per Juventus-Milan di Coppa Italia. Nessun nuovo problema con l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Aveva fatto discutere l’assenza di Paolo Maldini mercoledì a Milanello, proprio quando c’è stato il ritorno di Ivan Gazidis con tanto di confronto con la squadra.

Si pensava che la sua mancanza fosse dovuta a problemi con il manager sudafricano. In realtà, è emerso che il direttore tecnico del Milan non era presente perché si trovava in ospedale per la rimozione di un calcolo renale.

Non c’entrano nulla, dunque, i rapporti attuali con Gazidis. Maldini era assente per un’altra ragione e ieri è tornato a Milanello. Stasera sarà a Torino per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

Rimane comunque difficile una permanenza di Paolo al Milan, considerando che con l’amministratore delegato ci sono alcune visioni differenti e non sempre facili da conciliare. C’è la vicenda Ralf Rangnick che ha rappresentato un ulteriore strappo tra i due, che comunque hanno continuato a convivere in maniera professionale.

