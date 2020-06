Milan o PSG? Theo Hernandez ha preso una decisione

Il Paris Saint-Germain conteggia Theo Hernandez, terzino sinistro rivelazione del Milan in questa stagione. L’ex Real Madrid ha già scelto il suo futuro.

Il rendimento molto positivo di Theo Hernandez non è passato inosservato alle big d’Europa. In particolare, il Paris Saint-Germain ha cominciato ad effettuare i primi sondaggi.

Leonardo intende comprare un nuovo terzino sinistro e ha messo nel mirino il numero 19 del Milan. Il direttore sportivo del PSG riporterebbe in patria un giocatore che è nato a Marsiglia, ma che poi è calcisticamente cresciuto in Spagna.

Calciomercato Milan, la scelta di Theo Hernandez

L’interesse di società importanti certamente lusinga Theo Hernandez, però la sua volontà è quella di rimanere al Milan. Vuole confermarsi in maglia rossonera per un’altra stagione e dunque non intende valutare altre opzioni. Lo rivelano i colleghi di calciomercato.it.

Il terzino francese deve ancora compiere 23 anni e non vuole bruciare le tappe. Anche se le offerte non mancheranno, il suo desiderio è quello di restare ancora al Milan. Ovviamente, il club rossonero dovrà crescere per riuscire a trattenerlo anche in futuro.

Theo Hernandez intanto ha fatto la sua scelta, vuole dare continuità al percorso cominciato a Milano. Pagato 20 milioni di euro, l’ex Real Madrid oggi ha una valutazione decisamente superiore rispetto a un anno fa. Vale più del doppio rispetto alla cifra investita dal Diavolo.

Un’altra stagione in Serie A su ottimi livelli gli potrà permettere di consacrarsi. Il Milan ha trovato in lui un potenziale top player del futuro e punta a trattenerlo, indipendentemente dalle proposte che arriveranno. Salvo sorprese clamorose, il PSG dovrà spostare il mirino su un altro terzino sinistro.

