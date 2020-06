Milan, offerta dell’Udinese per Pobega: le cifre

L’Udinese ha messo nel mirino Tommaso Pobega, centrocampista del Milan in prestito al Pordenone. Il club friulano ha già pronta una proposta economica.

Tommaso Pobega si è messo in mostra positivamente in Serie B con la maglia del Pordenone e nella prossima stagione potrebbe giocare in Serie A. Resta da capire con quale squadra.

Il club friulano vorrebbe tenersi il giocatore in caso di promozione. Ha la possibilità di riscattare il suo cartellino per circa 2,2 milioni di euro, ma il Milan ha il diritto al contro-riscatto per 2,4 milioni. I rossoneri hanno apprezzato il rendimento del giovane centrocampista e sembrano intenzionati a riportarlo alla base per valutarlo durante la preparazione, prima di decidere se cederlo nuovamente.

Non mancano società interessate a Pobega. Il Messaggero Veneto rivela che l’Udinese è pronta a presentare un’offerta da 5 milioni per assicurarsi il calciatore. Il Milan lo valuta circa 7 milioni e trovare un accordo non sembra impossibile. I due club potrebbero discutere anche di altri giocatori.

Bisognerà vedere se i rossoneri vorranno effettivamente testare il ragazzo prima di farlo partire oppure se accetteranno la cessione immediata al termine dell’attuale stagione.

