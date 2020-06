Paquetà vuole riprendersi il Milan: stasera chance da non fallire

Lucas Paquetà è uno dei giocatori più attesi della semifinale Juventus-Milan di Coppa Italia. Il numero 39 rossonero vuole mettersi alle spalle le critiche e i rumors sul futuro.

Tra gli osservati speciali di Juventus-Milan ci sarà sicuramente Lucas Paquetà. Il brasiliano, tra i più in forma a Milanello, verrà lanciato titolare da Stefano Pioli.

Per lui si tratterà di un’occasione importantissima da dover sfruttare al meglio, dopo aver deluso molto in questa stagione prima dello stop. Deve tornare ad essere il giocatore apprezzato nei primi mesi in Italia. La pausa probabilmente gli ha fatto bene, dato che negli ultimi due anni ha giocato quasi senza sosta tra Flamengo, Milan e Brasile.

Pioli si aspetta molto da lui. Lo schiererà sulla trequarti, anche se non è ancora completamente chiaro il modulo che verrà utilizzato. 4-2-3-1 e 4-3-2-1 sono le due opzioni provate dal mister a Milanello in queste settimane. Nel caso in cui venisse scelta la prima, Paquetà verrebbe chiamato ad agire più esternamente in una posizione che forse non gli è del tutto adatta. Ma dovrà essere bravo ad adattarsi, eventualmente.

Fare una buona prestazione contro la Juventus rilancerebbe le sue quotazioni, sia a livello di gerarchie nel Milan che di mercato. Rispetto ai 38 milioni di euro spesi dai rossoneri nel gennaio 2019, il prezzo del cartellino è calato in questa stagione. Giocare bene a Torino può essere da stimolo al giocatore per concludere in crescendo l’annata.

Paquetà vuole dimostrare al Milan il suo valore, dopo mesi di critiche e di voci su un probabile addio. Oggi il suo futuro appare lontano da Milanello, però non è detto che lo scenario non possa mutare. Tutto passerà dalle prestazioni di Lucas. Il match contro la Juventus rappresenta un primo esame da superare.

LEGGI ANCHE -> STADIO MILAN-INTER, SALA AVVISA I CLUB SULLE VOLUMETRIE