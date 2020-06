Calciomercato Milan – L’Equipe non ha dubbi: “Kalulu rossonero”

Secondo l’importante giornale francese, il Milan avrebbe preso Kalulu dal Lione. Il giocatore sarebbe stato convinto da Paolo Maldini.

Secondo quanto riportato da l’Equipe, Pierre Kalulu firmerà con il Milan a meno di colpi di scena. Il terzino, attualmente in forza al Lione, dovrebbe sottoscrivere il suo primo contratto da professionista con il club rossonero.

Come scrive l’importante giornale francese, l’affare è praticamente fatto, anche se le cose potrebbero comunque cambiare nei prossimi giorni. Il ragazzo ha rifiutato diverse proposte del Lione, adesso sarebbe atteso in via Aldo Rossi per firmare con il Milan e trasferirsi quindi in Italia.

Secondo l’Equipe questo sarebbe un duro colpo per il Lione poiché Kalulu è giocatore di grande talento. Corteggiato anche dal Bayern Monaco, il ragazzo sarebbe stato sedotto da Paolo Maldini, proprio come successo con Theo Hernandez l’estate scorsa.

Sarà lui quindi il primo acquisto del nuovo Milan? E se Maldini ha inciso così tanto nel suo acquisto, ci sono probabilità che resti anche con Rangnick in panchina? Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.