Calciomercato Milan – C’è l’offerta per Kouassi

A sorpresa Kouassi non rinnova con il Psg, la notizia è di oggi. C’è una super offerta di un club ignoto sul tavolo. Si è fatto avanti anche il Milan.

Tanguy Kouassi non rinnoverà con il Paris Saint–Germain, la notizia è arrivata oggi dalla Francia. Il difensore piace moltissimo al Milan, che ha avanzato la propria offerta ma nel frattempo ne sono arrivate altre, e più ricche.

Come riporta Alessandro Jacobone sulla sua pagina Facebook, gli agenti del calciatore avrebbero ricevuto un’offerta da 10 milioni per cinque anni; è più alta di quella fatta da Leonardo per il rinnovo, cioè 6 milioni nello stesso periodo di tempo. Sembrava fatta, infatti Leonardo non ha preso bene il dietrofront del calciatore.

Secondo il collega, è probabile che l’offerta per Kouassi arrivi dalla Premier League. Importante anche la cifra per la commissione degli agenti: 3 milioni.

E il Milan? I rossoneri, come detto, hanno fatto la loro offerta, ma è molto più bassa rispetto a quelle del Psg e del club ignoto. La proposta era di un milioni per cinque anni: un’offerta importante vista l’età di Kouassi, ma a quanto pare c’è qualcuno che non bada a spese pur di averlo.