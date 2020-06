Chi è Kalulu, il primo acquisto del nuovo Milan

Il Milan ha messo le mani su Pierre Kalulu. Il terzino classe 2000 sarà a breve in Italia per svolgere le visite mediche e legarsi ai rossoneri. Ecco chi è il calciatore

Il primo colpo della stagione 2020/2021 del Milan sarà Pierre Kalulu. L’indiscrezione lanciata questa mattina in Francia ha trovato conferme, nel corso della giornata, anche in Italia. Lunedì il giocatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche.

L’operazione che porterà il terzino classe 2000 a vestire il rossonero è stata condotta da Paoli Maldini e Massara. Un acquisto che guarda al futuro ma anche al presente. Il giocatore è infatti stato un punto fermo del under 19 del Lione, di cui era capitano.

L’esterno – dotato di grande velocità e personalità – potrà ritagliarsi grande spazio in un Milan che non ha ancora trovato il suo titolare sulla destra. Kalulu, cercato da club importanti come il Bayern Monaco, è soprattutto abile in fase offensiva ma si è spesso messo in mostra anche in quella difensiva per interventi puliti e precisi.

Il giocatore, da tempo sul taccuino di Moncada, attento osservatore del calcio francese, come è possibile notare su Transfermakt, può disimpegnarsi anche come centrale e all’occorenza come terzino sinistro.

Non gli è stato possibile – in stagione – confrontarsi con i grandi, in Ligue 1, anche per via del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, che lasciava presupporre un addio al Lione a breve.

Il Milan così si è mostrato più lesto, battendo la concorrenza per uno dei più importanti talenti del calcio francese.

Kalulu sui social: il profilo Instagram

Kalulu, come quasi tutti i suoi coetanei, ha un profilo Instagram, che per lo più utilizza per postare momenti della sua vita calcistica. Sono rare, infatti, quelle legate a quella privata