Milan, l’annuncio di Thiago Silva: niente ritorno

Thiago Silva – attraverso un intervento Instagram – ha escluso un ritorno alla Fluminense. Ecco le parole del difensore che continua ad essere in orbita Milan.

Niente Brasile per Thiago Silva. La volontà del calciatore – come ampiamente detto – è quella di proseguire a giocare in Europa. La speranza di vestire ancora la maglia del Psg è sempre più ridotta ma le alternative non mancano.

In queste ultime settimane il nome del centrale è tornato ad essere in orbita Milan ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Everton, Arsenal, Barcellona e Manchester United.

Difficile, oggi, sapere con certezza quale sarà il futuro di Thiago Silva. L’esperto giocatore, nel frattempo, nel corso di una diretta Instagram per la rivista Caras, ha escluso un ritorno alla Fluminense: “Sono enormemente grato al club brasiliano per tutto quello che mi ha dato – ammette Thiago – ma ho ancora obiettivi da raggiungere in Europa”.

La voglia di Thiago Silva è quella di giocare ancora ad alti livelli, lottare per obiettivi importante ed essere pronto per i prossimi Mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022.

L’dea Milan resta viva ma solo alle giuste cifre e le prossime settimane se ne capirà di più. Oggi la testa è però al Psg e ad una Champions League da giocare da protagonista, fino alla fine.

LEGGI ANCHE: RISCATTO KJAER