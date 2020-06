Milan, Donnarumma: “Avanti a testa alta”

Gigio Donnarumma guarda avanti. Il portiere del Milan protagonista sui social – sul proprio profilo Instagram – dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia

Ancora una prova super per Gianluigi Donnarumma. Il portiere continua ad essere al centro di diversi rumors di calciomercato, legati al rinnovo di contratto. Il prolungamento non è ancora arrivato ma la testa e il cuore del numero 99 sono tutti per sul Milan.

Donnarumma – intervenuto sui social – ha voluto incoraggiare il mondo Milan, dimostrandosi ancora una volta legato ai colori rossoneri, con un post dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata per mano della Juventus: “Guardiamo avanti a testa alta. Lo spirito è quello giusto”.

Tanto ottimismo dunque in vista di un finale di stagione che vede il Milan impegnato nella conquista di un posto in Europa.

