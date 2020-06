Milan, Paqueta rimandato: dopo il sacrificio serve altro

Lucas Paqueta ha avuto la possibilità di tornare in campo dal primo minuto contro la Juventus. Il brasiliano andrà testato contro il Lecce.

C’era grande attesa per il ritorno in campo dal primo minuto di Lucas Paqueta. Il brasiliano, protagonista di una stagiona complicata, si è messo in mostra a Milanello, tanto da riuscire a guadagnarsi una maglia da titolare in Coppa Italia.

Stefano Pioli aveva faticato a dargli una possibilità ma il riposo forzato ha fatto bene all’ex Flamengo che non si fermava praticamente da più di due anni. La partita contro la Juventus non era certamente delle più facili e dopo l’espulsione, arrivata pochi minuti dopo il calcio d’inizio, tutto è stato ancora più difficile.

Giudicare la prova del centrocampista del Milan non è dunque molto facile: di certo si è visto un nuovo Paqueta, che dopo i primi soliti giochetti da brasiliano, si è sacrificato per la squadra, dando una grossa mano in fase difensiva.

La luce ha faticato ad accendersi ma la sensazione è che Lucas abbia davvero imboccato la strada giusta. Il banco di prova da superare sarà certamente la partita contro il Lecce. L’abnegazione e il sacrificio non potranno bastare e con una punta ad aiutarlo dovrà mostrare un altro tipo di prestazione. Ma serve che Pioli continui a dargli fiducia.

LEGGI ANCHE: CHI E’ KALULU