Calciomercato Milan, 30 milioni per Depay

Memphis Depay è pronto a cambiare maglia al termine della stagione. Tra le squadre sulle tracce dell’olandese del Lione c’è anche il Milan.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontano dal Milan. A prescindere dalla permanenza dello svedese, i rossoneri sono chiamati a muoversi con forza per rafforzare il pacchetto offensivo, che fatica ad andare in gol senza l’esperto centravanti.

Rebic – nonostante l’errore contro la Juventus – è sicuro della conferma; per quanto riguarda Leao, invece, non c’è certezza. Il portoghese appare un pesce fuor d’acqua e la possibilità che decida di cambiare aria per giocare con maggiore continuità sta prendendo piede.

Servono dunque rinforzi: in cima alla lista dei desideri c’è sempre Luka Jovic. L’ex Eintracht è in rotta con il Real Madrid e potrebbe sbarcare a Milano a condizioni vantaggiosi (prestito biennale con diritto di ricatto, obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi).

Jovic non può essere l’unico rinforzo per il Milan che guarda altrove. In questi giorni sono arrivate conferme su Memphis Depay, che non pare intenzionato a rinnovare il proprio con tratto il Lione.

L’accordo scade il 30 giugno 2021. I contatti tra le parti ci sono ma l’olandese classe 1994, che piace anche all’Everton, preferirebbe giocare le coppe. La valutazione, secondo Calciomercato.Com, sarebbe di circa 30 milioni di euro.

