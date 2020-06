Milan, niente Psg per Theo: le ultime dalla Spagna

Ancora conferme, il Psg pare avere rinunciato a Theo Hernandez. Nel futuro del terzino sinistro francese, sembra ancora esserci il Milan.

C’è il Milan nel futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese è tra le sorprese della stagione e le sue prestazioni non sono passate inosservate, finendo nel mirino dei grandi club come Psg e Manchester City.

E’ stata soprattutto la squadra capitolina ad insistere mettendo sul piatto un’importante offerta per i rossoneri. Offerta rispedita al mittente: la volontà del Milan è ormai chiara da tempo e il calciatore, fino ad oggi, non ha manifestato l’intenzione di cambiare aria.

Anzi, non perde tempo per ricordare – attraverso i social – quanto sia legato ai colori rossoneri.

Dalla Spagna giungono voci di calciomercato, che confermano che per il Psg sia davvero complicato arrivare a Theo Hernandez tanto che Leonardo avrebbe deciso di virare su un altro obiettivo. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes‘, il Psg starebbe per chiudere con il Porto per Telles. L’accordo tra le parti sarebbe totale sulla base di 25 milioni di euro.