Calciomercato Milan, futuro Kouassi: nuova offerta

E’ corsa a cinque per Tanguy Kouassi. Il difensore classe 2002 è da tempo nel mirino del Milan ma piace ad altre squadre.

Il futuro di Tanguy Kouassi resta ancora tutto da scrivere. Il Milan è in corsa ma le notizie che provengono dai corridoi del calciomercato fanno ben capire che attorno al giovane difensore classe 2002 ci sia una vera e propria asta.

Il calciatore ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e i rossoneri hanno presentato una ricca offerta per strapparlo alla concorrenza ma potrebbe non essere la migliore.

Calciomercato.com riporta di una proposta da ben 10 milioni di euro totali in 5 anni da parte del Borussia Dortmund, che si va dunque ad aggiungere a Milan, Lipsia, Rennes e Psg. Una corsa a cinque che sicuramente ci regalerà ancora emozioni e colpi di scena.

