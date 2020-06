Calciomercato Milan – Incedibili e obiettivi di Rangnick

Ralf Rangnick ha le idee chiare su come dovrà essere il suo Milan. L’attuale dirigente Red Bull ha indicato i nomi dei giocatori su cui fare affidamento.

Salvo sorprese, sarà Ralf Rangnick il prossimo allenatore del Milan e con il suo arrivo il progetto sarà chiaro. Si punterà soprattutto su giovani talenti che potranno essere i top player del futuro.

Il manager tedesco ha già in mente chi dell’attuale squadra intende confermare. Come riportato da Sportmediaset, gli incedibili sono i seguenti: Theo Hernandez, Alessio Romagnoli, Gianluigi Donnarumma, Ismael Bennacer, Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e anche Franck Kessie. Per gli altri verranno valutate le offerte che arriveranno.

Ovviamente Rangnick ha anche degli obiettivi per rinforzare l’organico. Per la difesa piacciono molto Tanguy Kouassi del PSG e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Quest’ultimo potrebbe rientrare in un’operazione di scambio con Lucas Paquetà. Per il centrocampo ha nel mirino Florentino Luis del Benfica e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Invece, in attacco la prima scelta è Luka Jovic del Real Madrid.

Sono profili che ben si integrerebbero nel progetto di Rangnick e della proprietà Elliott. Il Milan proverà ad assicurarseli, anche se non sarà facile e comunque esistono anche altre opzioni eventualmente.

