Calciomercato Milan – Kalulu, domani le visite mediche

Kalulu è il primo acquisto del Milan, domani è atteso in città per firmare. Il giocatore arriva a parametro zero dal Lione.

Il Milan ha preso Pierre Kalulu, un giovane e promettente terzino destro. Arriva dal Lione, ma a parametro zero. Firmerà con i rossoneri un contratto da cinque anni, il primo da professionista in carriera.

Come scrive la Gazzetta dello Sport di oggi, domani il giocatore sarà a Milano per sostenere le visite mediche. L’accordo c’è, ed è stato anticipato nella giornata di ieri da l’Equipe, poi confermato anche da fonti italiane come Gianluca Di Marzio.

Il ragazzo aveva un’offerta anche dal Bayern Monaco, ma a convincerlo a firmare per il Milan è stato Paolo Maldini. Come successo per Theo Hernandez un anno fa, adesso la storia si ripete. Ma la domanda sorge spontanea: quando Kalulu inizierà la sua avventura al Milan, ritroverà ancora Paolo o no?

