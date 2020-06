Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco il piano: Europa e addio

Ibrahimovic ha un piano per il futuro: portare il Milan in Europa e poi dire addio. Probabile il ritorno in Svezia, all’Hammarby.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è una delle tante incognite in casa Milan. Lo scontro verbale con Ivan Gazidis in settimana, però, ha tolto qualche dubbio: lo svedese è più vicino all’addio, e la Gazzetta dello Sport di oggi lo conferma.

Nelle colonne della rosea infatti viene descritto il futuro dell’attaccante. Che ha un piano ben preciso: regalare l’Europa al Milan e poi salutare. Sta lavorando duramente in questi giorni per rientrare il prima possibile: è costretto ai box per un infortunio al polpaccio, meno grave del previsto.

Non c’è stato ancora il fatidico incontro con Ivan Gazidis per il rinnovo. Il motivo è noto: l’amministratore delegato vuole aspettare la fine della stagione. E prima di allora non si farà nulla. Questo vale per Ibra, per Rangnick e anche per Paolo Maldini.

Ma nonostante questo, Zlatan sembra aver già deciso: aiutare il Milan a conquistare un posto in Europa, anche se non è quella che piace a lui (ma l’Europa League è il suo ultimo trofeo con il Manchester United nel 2017), e poi salutare. Probabile futuro in Svezia, all’Hammarby, squadra di cui è co-proprietario.

LEGGI ANCHE >> OFFERTA PER KOUASSI