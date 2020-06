Chiellini: “Tifavo Milan. Ibra mi ha tirato il meglio”

Giorgio Chiellini – intervenendo in una diretta Instagram con Martina Colombari – ha ammesso di essere stato un tifo del Milan da piccolo

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, nel corso di una diretta Instagram con Martin Colombari ha svelto di essere stato un tifoso del Milan: “Ero tifoso dei rossoneri, mi sono innamorato a inizio anni ’90 e lo sono stato fino a quando non sono arrivato in Serie A.

Mentre mio fratello era juventino e ci prendevamo in giro, come mio padre con mia madre che era milanista. Quando ho firmato per la Juve nel 2004 non ti dico come l’hanno presa…”

Stimolo Ibrahimovic – “È stato l’avversario che mi ha tirato fuori il meglio – prosegue Chiellini – Anche da compagno lo affrontavo in campo, lui aveva 24 anni e una fisicità impressionante. Stargli dietro, senza paura, mi ha fatto guadagnare la sua stima. Per stare al suo livello, anche dopo, dovevo tirare fuori il massimo”.

