Calciomercato Milan news – Arriva Kalulu, idea Kudus | VIDEO

Il Milan ha praticamente definito l’arrivo di Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 in scadenza di contratto a giugno 2020 con il Lione. Il giovane francese è atteso a Milano per le visite mediche e la firma di un quinquennale. Anche il Bayern Monaco era sulle sue tracce. Per quanto riguarda l’attacco, spunta un nome nuovo: è quello di Mohammed Kudus, anche lui nato nel 2000. Il talento ghanese gioca in Danimarca con la maglia del Nordsjælland, dove è approdato nel 2018. 10 gol segnati in 25 presenze stagionali e una valutazione di mercato che si aggira oggi sui 6 milioni di euro. Il suo contratto scade nel dicembre 2021.