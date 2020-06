Il Milan osserva Szoboszlai: assist e ancora gol contro il Linz

Periodo di ottima condizione per Dominik Szoboszlai, in rete per la seconda partita consecutiva con la maglia del Salisburgo. L’obiettivo del Milan è in forma.

Alla ripresa della stagione calcistica Dominik Szoboszlai si è fatto trovare decisamente pronto. Ieri nella vittoria per 3-1 del suo Salisburgo contro il LASK Linz ha segnato un gol e regalato due assist.

Il centrocampista nel mirino del Milan era reduce dalla tripletta realizzata contro lo Sturm Graz e sale a quota 9 reti complessive segnate in stagione. Invece gli assist totali sono 13 nelle 34 partite disputate. Buoni numeri per il classe 2000 ungherese, che vuole guadagnarsi la chiamata di una squadra importante nella prossima finestra di mercato.

Milan e Lazio lo seguono da un po’, ma anche il Napoli è in corsa per Szoboszlai. La Serie A potrebbe essere la prossima destinazione del calciatore, che piace anche in Premier League e Bundesliga. Il prezzo del cartellino si aggira sui 20-25 milioni di euro.

