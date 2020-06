Calciomercato Milan news – Spunta Sarr. Kjaer resta? | VIDEO

Non c’è solamente l’Inter in corsa in Italia per Malang Sarr, 21enne difensore centrale in scadenza di contratto con il Nizza. Anche il Milan si è inserito per assicurarsi a parametro zero il giovane talento franco-senegalese. Dopo Pierre Kalulu, il club rossonero punta a un’altra operazione low cost in Francia. Sarr potrebbe diventare nuovo compagno di difesa di Simon Kjaer, centrale che il Milan sta pensando di riscattare dal Siviglia. L’esperto danese sta convincendo a Milanello e ha giocato bene anche contro la Juventus. Potrebbero essere investiti i 2,5 milioni di euro necessari per l’acquisto a titolo definitivo.