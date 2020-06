Gattuso, futuro in Nazionale? L’idea dalla Rai

L’idea della Rai: “Gattuso perfetto commissario tecnico”. Futuro sulla panchina dell’Italia per l’ex Milan?

Gennaro Gattuso, dopo un anno e mezzo di buoni risultati al Milan, si sta confermando un ottimo allenatore anche a Napoli. Dopo il disastro di inizio stagione con Ancelotti, gli azzurri hanno ritrovato la quadra e ora sono in finale di Coppa Italia.

Come nel 2018, quando Rino era alla guida dei rossoneri, si ritroverà di fronte la Juventus. Appuntamento a domani allo stadio Olimpico di Roma. Intanto in Rai viene promossa un’idea per il futuro del calabrese.

Il giornalista Alessandro Vocalelli, parlando proprio di Gattuso, ha espresso il suo pensiero che, chissà, potrebbe diventare realtà in futuro: “Ho la netta sensazione che, quando Mancini tornerà in un club, per il futuro l’Italia ha già un CT designato in Gattuso. Rino è un tecnico completo, che sa di tattica, di strategia, sa mettere le squadre in campo, scegliendo gli uomini più adatti ad ogni circostanza. E’ insomma allenatore e un selezionatore insieme, è uno che sa farsi amare e rispettare”.

