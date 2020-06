Castillejo racconta la rapina: “È successo tutto in 20 secondi”

Castillejo a Marca.com ha raccontato la rapina subita la scorsa settimana a Milano. Il rossonero ha ammesso di aver avuto tanta paura.

Intervenuto ai microfoni di Marca, Samu Castillejo ha raccontato la rapina subita la scorsa settimana. I malviventi gli hanno puntato una pistola alla testa e gli hanno preso il costo orologio. Per fortuna le forze dell’ordine hanno velocemente individuato e arrestato i colpevoli.

Ecco il racconto dello spagnolo: “Per fortuna li hanno presi. Resta lo spavento, a nessuno piace avere una pistola in testa. È successo tutto in 20 secondi, si sono avvicinati, mi hanno messo la pistola in testa e mi hanno chiesto più volte l’orologio“.

Sul Milan: “Siamo vicini all’Europa, è il nostro obiettivo e tutto può succedere. Milan e Juventus hanno un modo di lavorare come quello di Real Madrid e Barcellona“.

