Sarri punge: “Milan? Non c’era bisogno di andare al massimo”

L’allenatore della Juventus torna sulla semifinale di ritorno contro il Milan. Le sue parole sanno di provocazione nei confronti dei rossoneri.

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa oggi alla vigilia di Juventus-Napoli, la finale di Coppa Italia. L’allenatore è tornato sulla semifinale di ritorno contro il Milan di venerdì, finita con il risultato di 0-0.

Le parole dell’allenatore sanno di provocazione nei confronti della squadra rossonera: “Partita condizionata da molti fattori: la condizione fisica, le poche difficoltà che il Milan poteva portarci e il risultato a nostro favore. Per questo non siamo andati al massimo, c’erano tutti i presupposti per andare in finale senza spendere tutto“.

In effetti la Juventus ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo. A San Siro, nel match di andata, l’espulsione di Theo e il rigore inesistente nel finale hanno facilitato il compito dei bianconeri. Al ritorno, invece, tanti altri fattori: le squalifiche, la follia di Rebic e l’atteggiamento arrendevole del Milan.

Così la Juve con due pareggi è andata in finale di Coppa Italia, dove adesso troverà Gennaro Gattuso e il Napoli. Un po’ di Milan c’è, ma ha addosso altri colori.

