Sky – Ibrahimovic lontano dal Milan: ha perso centralità

Ibrahimovic ha perso centralità nel progetto Milan, per questo il suo futuro è sempre più lontano. Le ultime news da Sky Sport.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontano dal Milan. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante ha perso centralità nel progetto rossonero. Era arrivato a gennaio con l’idea di aiutare la squadra a risalire, ma con l’addio di Boban, quello probabile di Maldini e l’arrivo di Rangnick, la sua posizione è cambiata.

Ibra resterà al Milan fino alla fine della stagione, quindi ad agosto. Dopodiché, insieme a Mino Raiola, incontrerà Ivan Gazidis. Lo svedese è arrivato in prestito per sei mesi con opzione di rinnovo. Finora l’accordo era di 4 milioni, ma adesso la richiesta sarebbe di 8 milioni, come riportato dal Corriere della Sera oggi. Troppi per il Milan.

Per questo e per altri motivi, la permanenza di Zlatan in rossonero è davvero complicata. Secondo Sky, infatti, il suo futuro è lontano da Milanello. Un addio pensate il suo, insieme a quello di Maldini e probabilmente anche di Pioli. Rangnick ha intenzione di rivoluzionare il Milan, e lo farà senza il giocatore più importante della rosa.

LEGGI ANCHE >> RINNOVO DONNARUMMA: LE ULTIME