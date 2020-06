Rinnovo Donnarumma – Contatti tra il Milan e Raiola: il punto

Il Milan e Mino Raiola dialogano per trovare un accordo sul rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Più complessa la situazione di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan non intende perdere Gianluigi Donnarumma e punta a trovare un accordo per il rinnovo di contratto. L’attuale scadenza fissata a giugno 2021 impone di accelerare la trattativa.

Oggi Sky Sport spiega che i contatti tra il club rossonero e Mino Raiola sono frequenti. Tuttavia, non esiste ancora un accordo tra le parti per il prolungamento contrattuale. La priorità di Gigio è rimanere al Milan, ma serve un’intesa in tempi abbastanza rapidi per allontanare l’ipotesi di un trasferimento altrove.

Se per Donnarumma c’è ancora margine per trovare un accordo, decisamente più complicata appare la situazione di Zlatan Ibrahimovic. L’addio di Zvonimir Boban e l’arrivo di Ralf Rangnick, oltre alle divergenze con Ivan Gazidis, lo allontanano da una permanenza in maglia rossonera.

Salvo sorprese, Ibra lascerà Milanello e chiuderà la sua carriera in un’altra squadra. Da non scartare un ritorno in Svezia per giocare nell’Hammarby, club di cui è co-proprietario.

