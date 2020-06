CorSera – Ibrahimovic, l’ingaggio preteso per rimanere al Milan

L’elevata richiesta economica di Zlatan Ibrahimovic frena Ivan Gazidis, che deve far quadrare i conti del bilancio del Milan. Difficile un rinnovo del contratto.

Dopo l’ultimo acceso confronto a Milanello con Ivan Gazidis, sembra decisamente improbabile rivedere Zlatan Ibrahimovic in maglia rossonera. Sarebbe sorprendente se nella prossima stagione giocasse ancora nel Milan.

Tutto fa pensare che il 38enne centravanti svedese cambierà squadra. Un ritorno in Svezia per chiudere la carriera è un’ipotesi da non scartare. L’Hammarby, club del quale è co-proprietario, sarebbe entusiasta di averlo nel proprio organico per tornare a vincere il titolo.

Oggi il Corriere della Sera spiega che per restare Ibrahimovic vorrebbe 6 milioni di euro netti annui. Una richiesta che, ovviamente, frena Gazidis. L’amministratore delegato del Milan punta su un progetto basato soprattutto sui giovani e l’ingaggio preteso da Zlatan rappresenta un problema per il bilancio.

Al netto delle divergente tra i due, la richiesta economica del giocatore non può essere accontentata dalla società. Nei giorni scorsi il Corriere dello Sport aveva spiegato che la pretesa sarebbe più bassa di quella indicata oggi, ma comunque rimane complicato un accordo tra due persone che hanno già avuto qualche scontro.

Senza scordare che di mezzo c’è anche Mino Raiola, agente di Ibra sempre poco fiducioso sui progetti futuri del Milan. Salvo sorprese, l’attaccante scandinavo lascerà Milanello a fine stagione. Prima, però, dovrà esserci un confronto tra le parti per confrontarsi. Probabile che avvenga a breve, anche perché l’attuale contratto andrebbe comunque prolungato dato che il campionato finirà ad agosto.

