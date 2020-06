Ibrahimovic, la richiesta di ingaggio per restare al Milan

Zlatan Ibrahimovic vuole accelerare la discussione sul suo rinnovo con il Milan e ha già le sue richieste pronte. Ivan Gazidis prende tempo, però.

Difficilmente vedremo Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan anche nella prossima stagione. Il centravanti svedese prolungherà il contratto fino ad agosto per concludere l’annata attuale, ma poi dovrebbe dire addio.

Il confronto duro avuto due giorni fa con Ivan Gazidis a Milanello non aiuta a pensare che rimarrà in rossonero. Il giocatore non ha gradito la poca presenza dell’amministratore delegato e anche il suo modo di gestire alcune questioni interne.

Il Corriere dello Sport riporta che Ibrahimovic è nervoso anche per la sua situazione contrattuale. Vorrebbe quanto prima un incontro risolutore sul suo futuro. Vuole sapere se il Milan intende puntare ancora su di lui per la prossima stagione oppure no.

Zlatan è disponibile a discutere una sua permanenza, ma vuole garanzie precise sul progetto. Il tema rinnovo non è stato ancora trattato e il club è propenso ad attendere di sapere se parteciperà o meno alla prossima Europa League.

Gazidis prende tempo, dunque. Ibrahimovic vorrebbe parlare prima del termine della stagione sia del contratto che del progetto. La sua richiesta di ingaggio per rimanere al Milan è di 4 milioni di euro netti. Una cifra elevata per un giocatore che a ottobre compirà 39 anni. Trovare un accordo non sarà semplice.

